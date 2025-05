Wie die Stadt mit dem weiten Horizont in die Zukunft blickt

Vielleicht liegt es am weiten Horizont, an den die Frauenkirchner Bevölkerung gewöhnt ist, der sie so ambitioniert in die Zukunft blicken lässt. Das trifft auch auf den Bürgermeister der 3.000-Einwohner-Stadt zu. Hannes Schmid (42) leitet hauptberuflich die HAK Frauenkirchen, seit zweieinhalb Jahren sitzt der SPÖ-Politiker auch auf dem Bürgermeistersessel. Wie sich das ausgeht? „Gott sei Dank hat mein Tag immer nur 24 Stunden“, scherzt der Vater von drei Töchtern.