Widerstand der Anrainer gegen Spitalszubau in Eisenstadt hält an

Die geplante Erweiterung des Eisenstädter Krankenhauses der Barmherzigen Brüder bleibt umstritten – und in Schwebe. Das Land als zuständige Instanz hat alle Bescheide erlassen, rechtskräftig sind sie aber noch nicht. Während die Leitung des größten Spitals im Land heuer alte Gebäude abreißen und 2027 mit dem Neubau eines Logistikgebäudes und einer Psychiatrie beginnen will, wehren sich einige Anrainer mit rechtlichen Mitteln. Jetzt haben sie einen Etappenerfolg erzielt.

Der Eisenstädter Anwalt Mirko Matkovits hat im Namen eines Anrainers beim Landesgericht Eisenstadt eine Servitutsklage gegen den Rechtsträger des Spitals, den Konvent der Barmherzigen Brüder, eingebracht. Der Inhalt, kurz gefasst: Durch den Bau eines 17 Meter hohen Logistikgebäudes würde ein seit „unvordenklichen Zeiten“ bestehender schmaler Weg verschwinden und der Zugang zum hinteren Bereich des Grundstücks verunmöglicht. Land und Orden Die Wiener Anwälte des Spitals von der Kanzlei hba haben dagegen mit dem Hinweis, die Servitutsklage stelle nur „einen weiteren Versuch dar, das Bauvorhaben zu verzögern“, Einspruch erhoben – allerdings zu spät. Das habe „keine Auswirkungen“ aufs Verfahren, heißt es von hba. Matkovits könnte nun ein Versäumungsurteil verlangen, die Gegenseite einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen. Letzteren muss das Gericht aber erst bewilligen.