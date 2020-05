Wettbewerb: "Die Liebsten" des Landes

Dem Motto "Passt...! Verraten Sie uns Ihren Liebsten" sind Einheimische wie Burgenland-Freunde mit mehr als 1000 Vorschlägen nachgekommen, die fünf Gewinner rückten Resetar, Raiffeisen-General Julius Marhold und Burgenland Tourismus-Direktor Mario Baier vor Kurzem in Eisenstadt ins Rampenlicht.



Einer davon ist auch der Hamerlberg in Strem, den Alexander Koch der Jury ans Herz gelegt hat - "weil ich damit viele schöne Erinnerungen verbinde", schildert der Preisträger. Der Kunstpark Süd in Olbendorf, ein drei Hektar großes "Open air-Refugium" u.a. für Bronzeskulpturen, darf für Heimo Brandweiner nicht länger ein Geheimtipp bleiben. Warum Verena Schlaffer die Donatus Kapelle in Neckenmarkt empfohlen hat, liegt am Ausblick, den "muss man einfach gesehen haben". Das Prädikat "ein echtes Naturerlebnis" verleiht Hannes Skrinjar der Naturpromenade in Illmitz, die er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin entdeckt habe.



Alle fünf Preisträger dürfen sich über ein Urlaubswochenende im Burgenland freuen. Der Gewinn der Kampagne für Tourismus-Chef Mario Baier: "Damit wollten wir unter den Burgenländern Identitätsbewusstsein für das Land schaffen".