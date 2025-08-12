Wenn die Polizei dem Gewaltopfer noch eine Watsche gibt

Stellen Sie sich vor: Nach jahrelanger physischer und psychischer Gewalt in der Partnerschaft sehen Sie keinen Ausweg, überwinden sich und gehen zur Polizei, um sich Hilfe zu holen. Bei der Anzeige gegen Ihren Mann und der darauffolgenden Wegweisung hören Sie vom Polizisten folgenden Satz: „Dafür, dass Sie geschlagen wurden, schauen Sie eh gut aus ...“

Unvorstellbar? Nein, das hat sich tatsächlich so zugetragen, wie der KURIER am Samstag berichtete. Und ohne alle (männlichen) Polizisten über einen Kamm zu scheren: Das geht so einfach nicht. Punkt.

Diese Aussage ist eine zum Himmel schreiende Frechheit, zeigt die patriarchalen Strukturen im Polizeiapparat und ist vor allem eines: eine menschenverachtende Empathielosigkeit. Opfer brauchen Hilfe Der Polizist, der diese Worte gesprochen hat, wird diesen Text vermutlich nicht lesen. Aber vielleicht einer seiner Kollegen oder Kolleginnen. Oder andere Polizisten oder Polizistinnen. Ihnen allen sei gesagt: Sie haben eine größere Verantwortung, als Ihnen vielleicht bewusst ist. Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage Ihres Gegenübers und sehen Sie nicht in jeder Person, die eine Anzeige einbringt, mehr Arbeit. Sondern jemand, der Ihre Hilfe braucht.