Wenn der Wind weht am Land

Wenn man nicht wüsste, dass man mit beiden Beinen am Boden des Andauer Hotters steht, könnte man doch glatt glauben, man bewegt sich irgendwo in Texas oder vielleicht auch in Nevada, wo ein Ölturm nach dem anderen in die Höhe schießt. Man fühlt sich hier wie im Film, als James Dean in „Giganten“ nicht wusste, was seine Ölfunde für die Zukunft bedeuten würden.

Doch von Ölbohrungen ist hier keine Rede. Ganz im Gegenteil. Hier handelt es sich um Wind, respektive um Windkraft. Um Alternativenergie, die auf neun Quadratkilometern (nur Andau) mit 38 Windrädern des Typs Enercon 101 (derzeit angeblich die modernste Konstruktion) produziert wird. Insgesamt werden 79 Türme in dieser Gegend – auf dem Hotter von Andau, Albrechtsfeld und Halbturn – gesetzt.