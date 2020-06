Weniger Geld: Burgenlands Gemeinden in Finanznöten

Burgenlands Gemeinden befinden sich laut ÖVP in einer „dramatischen“ finanziellen Lage. In der Corona-Krise seien die Ertragsanteile, die man vom Bund erhalte, stark gesunken. Nach Abzügen durch das Land, unter anderem für die Sozialhilfe, bliebe nun 170 von 171 Gemeinden ein Minus. Sie müssten Rückzahlungen an das Land leisten, so Klubobmann Markus Ulram.

Die Volkspartei will das Thema in einer Aktuellen Stunde im Landtag diskutieren. Mit Ulram bekräftigten rund ein Dutzend ÖVP-Bürgermeister aus dem Burgenland am Freitag die Kritik. Das Land habe in den kürzlich zugestellten Abrechnungen höhere Abzüge gemacht als sonst – bei der Sozialhilfe etwa mehr als das Doppelte –, so Ulram.

Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner präsentierte aktuelle Zahlen der Landeshauptstadt: Im Juni habe man 557.000 Euro an Ertragsanteilen bekommen – um 300.000 Euro weniger als im Vorjahr. „Die Abzüge des Landes belaufen sich auf 1,139.000 Euro, um 265.000 Euro mehr als voriges Jahr. Unterm Strich bedeutet das, dass wir im Juni 582.000 Euro quasi an das Land zahlen müssen.“