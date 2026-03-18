Gratis-Touren: Das Land neu entdecken

Rund um den Welttag der Fremdenführer öffnen sich am 21. und 22. März Türen zu Orten, denen man im Alltag vielleicht ständig begegnet, ohne ihre Geschichte zu kennen. Die kostenlosen Touren richten sich bewusst nicht nur an Gäste, sondern auch an Einheimische.

„Fremdenführer werden oft mit touristischen Gruppen in Verbindung gebracht. Dabei bieten wir auch für Einheimische einen spannenden Zugang zu Orten, an denen man täglich vorbeikommt“, sagt deren Sprecherin Verena Werner-Konispoliatis. Das Programm spannt einen Bogen von Weinbau und Architektur bis zu religiöser Geschichte. Am Samstag stehen unter anderem eine Kellergassenführung in Purbach („Weinbautradition & Kellerarchitektur in Pannonien“) sowie Stadtspaziergänge in Rust auf dem Programm. Dort wird sowohl das evangelische Rust beleuchtet als auch die Entwicklung der Stadt und die Rolle des Weines – inklusive Verkostung.