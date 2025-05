Neuer Weltrekord: Marathon um den Leuchtturm in 3.516 Mini-Runden

Er hat es geschafft: Rainer Predl hat am Sonntag am Neusiedler See einen Weltrekord der verrückteren Sorte aufgestellt.

Der 35-jährige Extremsportler aus Niederösterreich lief am Muttertag 3.516 Mini-Runden à 12 Meter rund um den Leuchtturm in Podersdorf am See.