Marathon auf einem Muldenkipper: „Weil es noch keiner gemacht hat“

Ein Marathon bei minus 28 Grad in einer Eisfabrik. 100 Kilometer laufen auf der Terrasse des Donauturms. 12 Stunden mit dem Fahrrad in einer Gondel des Wiener Riesenrades. Oder ein 70-Kilometer-Lauf um den Küchentisch herum.

Heuer etwa liege der Fokus auf mentaler Gesundheit . „Das ist so wichtig, da hinzuschauen“, betont der 35-Jährige: Und deshalb soll der Erlös des nächsten schrägen Vorhabens an eine Institution gehen, die sich damit beschäftigt. Welche genau, wird noch ausgesucht.

Fix ist aber das Projekt, das den Sportler aus dem Bezirk Gänserndorf in den steirischen Bezirk Leoben führt. Predl hat die Verantwortlichen des „Abenteuer Erzberg“ für die Idee gewonnen, doch mitten in dem Erzabbaugebiet einen Marathon zu laufen – auf einem Muldenkipper, in Eisenerz „Hauly“ genannt.

© VA Erzberg GmbH / Harald Tauderer Im März will der 35-Jährige den steirischen Erzberg erklimmen, oder vielmehr: Auf einem Muldenkipper einen Marathon laufen

Warum tut man das? Predl schmunzelt: „Weil es noch keiner gemacht hat.“ Nun ist so ein Gefährt aber nicht besonders lang, dafür zweistöckig, also wird Predl am 8. März auch Stufen auf- und ablaufen, um die 42,195 Kilometer absolvieren zu können.

Erster Lokalaugenschein Noch im Jänner macht der Niederösterreicher einen ersten Lokalaugenschein am Erzberg, um seine Laufstrecke zu inspizieren. „Wir werden wohl zwei Muldenkipper nehmen und die Popsch an Popsch stellen“, überlegt Predl, das vergrößere die Lauffläche. Doch auch damit dürften es nur 50 bis 60 Meter werden, die der 35-Jährige zur Verfügung hat. Grob gerechnet muss er also mehr als 800-mal hin und herlaufen, um die Marathondistanz zu absolvieren. „Mein Ziel ist, unter vier Stunden zu bleiben“, überlegt Predl. Recht langsam für seine Verhältnisse unter anderen Bedingungen: Der Niederösterreicher läuft, wenn er nicht gerade auf Aussichtsplattformen von Windrädern oder in Kreisverkehren Runden dreht, Spitzenzeiten bei Marathons wie auch Ultraläufen. 2014 gewann er mit einer Zeit von 2 Stunden und 50 Minuten als erster Europäer den Sahara-Marathon.

© Predl 100 Kilometer durch die Wüste: Predl schaffte das in neun Stunden

Predl hält unter anderem den österreichischen Rekord im 12-Stunden-Straßenlauf (2020, 151,23 Kilometer) und holte 2022 den Gesamtsieg beim 100-Kilometer-Wüstenlauf „Running with the Devil“ in den USA. Er wurde zudem zwei Mal österreichischer Meister im 100-Kilometer-Straßenlauf – und das alles semiprofessionell: Laufschuhberater Predl hat auch einen Beruf abseits des aktiven Sports, er arbeitet derzeit als Laufschuhberater bei einem Sportartikelhändler, ehe er heuer noch zu seiner Lebensgefährtin nach Frankfurt in Deutschland übersiedelt. Üblicherweise liegt Predls Marathonzeit bei einem Straßenlauf bei 2 Stunden, 40 Minuten. „Aber bei solchen Projekten wie beim Marathon auf dem Muldenkipper ist das ein bisschen anders“, beschreibt er. „Du läufst, musst beim Umdrehen wieder abbremsen und dann wieder Gas geben.“

Allerlei Rekorde 120 Triathlons: Bis zu 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen: Das ist ein Triathlon in der Volldistanz. Dem Deutschen Jonas Deichmann war einer davon zu wenig: Er absolvierte 2024 120 davon – hintereinander, an jedem Tag einen Klimmzüge: Doug Martin aus den USA schaffte 2024 binnen 24 Stunden 9.250 Klimmzüge und wurde damit Weltrekordhalter. 2018 zog sich der Italiener Tazio Gavioli 36-mal an der Klimmzugstange hoch, aber nur an den kleinen Fingern. Auch das war Rekord Baumstammwürfe: 35 bis 60 Kilogramm wiegen die Baumstämme, die beim Baumstammwerfen zum Einsatz kommen, beliebt ist vor allem in den schottischen Highlands. Andrew Murphie schaffte in drei Minuten 26 Würfe