Weltpremiere: Erstes Uhudler-Bier war schnell ausverkauft

Da Stefan Wiener für seinen Uhudler bekannt ist, war rasch klar, in welche Richtung die Zusammenarbeit gehen wird: In Krammers Zickentaler Brauerei sollte das welterste Uhudler-Bier gebraut werden. "Wir wollten aber kein Mischbier machen, das kann ein jeder. Wir haben deshalb den Uhudler mit dem Bier im Gärtank mitvergären lassen", verrät der Winzer.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Uhudler im Bierglas: Er macht sich schon in der Nase mit einer spannenden Aromatik bemerkbar. Im Antrunk präsentiert sich der "Grenzgänger" als leichtes, trinkfreudiges Bier, bevor im Nachgang der Uhudler noch einmal eine fruchtige Note setzt.

Die schlechte Nachricht für alle, die von dieser Beschreibung durstig werden: Die erste Charge des Uhudler-Biers ist im Laufe des Sommers in Windeseile ausgetrunken worden. Nachschub ist aber in Arbeit: "Nach der Weinernte, wahrscheinlich Ende Oktober, wollen wir eine größere Menge abfüllen", kündigt Stefan Wiener an.