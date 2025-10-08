Superfood Ei: Warum immer mehr Burgenländer darauf setzen

Zum Welteitag am 10. Oktober steht heuer die eiweißreiche Ernährung im Mittelpunkt. Immer mehr Menschen greifen zu regionalen Eiern aus Freilandhaltung. Laut der Landwirtschaftskammer Burgenland achten Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend auf eine gesunde, nachhaltige und ausgewogene Ernährung.

LK-Präsident Nikolaus Berlakovich betont die Rolle heimischer Produkte für die Eiweißversorgung: „Eiweiß ist ein zentraler Baustein für unsere Gesundheit – und die burgenländische Landwirtschaft liefert, was der Körper braucht: natürlich, regional und nachhaltig.“ 250 Eier pro Jahr und Kopf Auch die Nachfrage steigt deutlich: 2024 wurden in Österreich laut AMA so viele Eier gekauft wie nie zuvor, sogar mehr als während der Corona-Krise. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei rund 250 Eiern pro Jahr. Im Burgenland beträgt der Selbstversorgungsgrad 148 Prozent – das Land produziert also mehr, als es verbraucht, und versorgt auch Wien mit.

Ob Boden-, Freiland- oder Biohaltung – alle Standards werden im Burgenland abgedeckt. „Wer burgenländische Eier kauft, entscheidet sich bewusst für kurze Transportwege, höchste Tierwohlstandards und Frische“, so Heinz Schlögl, Obmann der Geflügelwirtschaft Burgenland. Laut Diätologin Manuela Korntheurer spielt Eiweiß eine Schlüsselrolle für Gesundheit und Leistungsfähigkeit: „Eiweiß ist für alle Altersgruppen essenziell – vom Kind bis ins hohe Alter. Wichtig ist eine abwechslungsreiche Kombination aus tierischen und pflanzlichen Quellen.“