Weltbeste Surfer stehen in den Startlöchern

Schon Anfang der Woche verhieß die Wetterprognose nichts Gutes: Schwacher Wind war für den Eröffnungstag am Freitag angesagt. Die Bewerbe drohten ins Wasser zu fallen. So war es dann auch. Schwacher Wind machte den geplanten Windsurf Freestyle Bewerb am Freitag unmöglich. Max Matissek, Lokalmatador und Österreichs bester Windsurfer, nahm das Wetter gelassen. "Die Stimmung unter den Surfern ist sehr gut. Der Tow-In Bewerb kann ja trotzdem stattfinden und die nächsten Tage werden sicher besser werden."

Optimistisch zeigten sich auch die ersten Besucher. "Wir sind gestern Nachmittag angekommen und natürlich wegen den Surfwettbewerben hier. Wir freuen uns schon sehr, wenn es endlich los geht", erzählen Daniela und Karina aus Amstetten. Dass die Freestyle Bewerbe nicht stattfinden können, stört sie nicht. "So nützen wir den Tag eben zum Chillen am Gelände. Außerdem sind wir guter Dinge, dass es mehr Wind geben wird", meint Daniela.

Für Thomas aus Freistadt, der mit zehn Freunden ins Burgenland angereist ist, spielen die Surfbewerbe sowieso nur eine Nebenrolle. "Wir sind heuer das 3. Mal hier. Das Wetter könnte zwar besser sein, aber die Stimmung hier in Podersdorf ist immer super und die Partys sind sowieso die coolsten."

Langweilig dürfte es Daniela und Thomas sicher nicht werden. Denn rund um die Surfbewerbe gibt es ein buntes Rahmenprogramm, das bei jedem Wetter stattfindet. Insgesamt 24 Trendsportarten werden präsentiert. Einige davon können auch gleich getestet werden. "Bei uns kann jeder 30 Minuten kostenlos Stand Up Paddling ausprobieren. Vorkenntnisse braucht man keine", sagt Mario Lach vom Stand Up Paddling Neusiedl.

Noch bis 4. Mai haben Besucher die Gelegenheit, sich vom Können der weltbesten Surfer zu überzeugen oder eine Trendsportart selbst auszuprobieren. Alle Infos auf www.surfworldcup.at