Weinmesse: Man trifft sich in Düsseldorf

"Die Zeiten sind vorbei, wo früher die Laufkundschaften nur so vorbei geströmt sind, verkostet haben und so manches Geschäft entstanden ist", sagt Gsellmann. Er kennt zwar diese Situationen auch nur aus Erzählungen seines Vaters, diese sind aber deshalb nicht weniger falsch. "Wir müssen uns auf diese Messe penibelst vorbereiten. Hier kann man zeigen was man kann", sagt Gsellmann im KURIER-Gespräch. Austüfteln, welche Kunden will man erreichen, wer wird überhaupt Interesse an unserem Wein zeigen? "Eine anstrengende, aber lohnenswerte Angelegenheit", sagt Gsellmann. Denn die ProWein auszulassen, sei nicht "sehr g’scheit". Sie gilt nämlich als die größte Weinmesse Deutschlands und manche Winzer meinen sogar, dass sie wichtiger sei als die in Verona stattfindende Vinitaly. "Es zahlt sich aus", ist Andreas Gsellmann überzeugt.