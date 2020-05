Weinköniginnen auf Mission

Viel herumgekommen ist auch Weinkönigin Helga Nittnaus aus Gols. Die Winzerin war als 18-Jährige in den Jahren 1974 und 1975 der ganze Stolz der Weinbaugemeinde. Damals wurde die Weinkönigin noch auf den Etiketten der eigenen Weine vermarktet. "Die Bedeutung ist sicher nicht mehr so wie früher", sagt die heute 54-Jährige. Neben Weinverkostungen und -präsentationen ging die damalige Weinkönigin sechs Wochen lang auf Tournee. Gemeinsam mit den Schauspielern Waltraud Haas und ihrem Ehemann Erwin Strahl tourten Nittnaus und ein paar andere Mädchen zwei Mal drei Wochen lang durch ganz Österreich, um die Menschen auf heimische Weine aufmerksam zu machen. Ihre Reisen führten die Golserin auch nach Deutschland und in die Schweiz. "Ich habe viel gesehen. Sonst ist man ja damals nirgends hingekommen. Auch Urlaube mit der Familie gab es nicht", erinnert sich die 54-Jährige.