Warum der Weinfrühling im Südburgenland so wichtig ist

Wenn sich Anfang Mai die Türen der Weinkeller öffnen, Gläser klirren und die Besucher von Ort zu Ort ziehen, ist Weinfrühling im Südburgenland. Zwischen Rechnitz, Eisenberg und Moschendorf wird die Region für zwei Tage zum Treffpunkt für Weinliebhaber und zum Schaufenster der mehr als 50 Winzer. Besucher erhalten Einblick in die Vielfalt der regionalen Weine – Verkostung inklusive.

Die Veranstaltung hat gerade im eventarmen Südburgenland eine besondere Bedeutung. Der Weinfrühling ist für viele Gäste Anlass, ihren Aufenthalt mit Wein, Kulinarik und Tourismus zu verbinden. Das verlängerte Wochenende rund um den 1. Mai bietet die Möglichkeit, die einzigartige Kellerstöcklromantik zu erleben und den Aufenthalt zu verlängern. Weingäste bringen Geld Welche wirtschaftliche Bedeutung die Branche hat, zeigt eine Studie zur Weinwirtschaft. Laut dieser beträgt die Bruttowertschöpfung 257,71 Millionen Euro. In der Landwirtschaft entfallen fast 30 Prozent der Produktion auf den Weinbau. Rund 1.800 Winzer verkaufen jährlich zwischen 75 und 95 Millionen Flaschen, mehr als 6.200 Personen sind beschäftigt. Burgenländischer Wein wird in über 60 Länder exportiert, die Exportquote liegt bei 25 Prozent. Wichtigste Märkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinidylle Mehr als 50 Winzer und Millionen an Wertschöpfung prägen das Event im Südburgenland.

Der Tourismus profitiert von dieser Entwicklung. Urlauber, die weinbezogene Angebote nutzen, geben laut Studie im Schnitt um 18 Prozent mehr aus. Das spiegelt sich in den Nächtigungszahlen wider: 2025 wurde mit 3,4 Millionen Nächtigungen eine Rekordbilanz erreicht. Veranstaltungen wie der Weinfrühling sind Teil dieser Entwicklung. Neben Formaten wie dem Martiniloben oder Weinwanderwegen tragen sie dazu bei, den Wein als zentrales Element des touristischen Angebots zu positionieren. „Der Wein ist mittlerweile eine der bekanntesten Marken des Burgenlands“, betonte Wein Burgenland Obmann Herbert Oschep. Auch die Verbindung von Wein, Kulinarik und Kultur sei wesentlich bei der Vermarktung. Ziel ist es, den Wein nicht nur als Produkt, sondern als Teil der regionalen Identität und als wirtschaftlichen Faktor weiter zu stärken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Weinidylle Die Verkehrsbetriebe Burgenland bringen Gäste von A nach B.