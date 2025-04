Weinfrühling Südburgenland: Wein, Weitblick und Weinkeller

Besucher aus Wien (27,90 Euro) und Graz (19,90 Euro) können mit den Linien B01 bzw. B1 der Verkehrsbetriebe Burgenland an- und abreisen. Abfahrt ist jeweils kurz nach sieben Uhr morgens, Rückfahrt am Abend.

Letzterer wurde im Vorjahr „sehr gut angenommen – sowohl von Einheimischen als auch von Angereisten“, so die Veranstalter. 2025 gibt es zusätzliche Einstiegsmöglichkeiten in Pinggau, beim Schäffernsteg und ab Kemeten.

Ein neues Service: Wer schon am 1. Mai sein Starterpaket abholen möchte, kann dies von 10 bis 14 Uhr am Infopoint in Moschendorf oder im Pinkacenter Oberwart tun. So geht es am nächsten Morgen ohne Umweg direkt zum Lieblingswinzer.

Feierlicher Auftakt

Am Donnerstag, 1. Mai, stimmen sich Weinfreundinnen und -freunde bei der Wein Trophy in Ratschens Restaurant & Wohnothek in Deutsch Schützen ein. Die besten Blaufränkisch und Welschrieslinge werden dort im Rahmen eines viergängigen Menüs präsentiert und prämiert.