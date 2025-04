Und Action! Statisten für Krimi im Südburgenland gesucht

Die Anspannung liegt im Bezirk Oberwart schon in der Luft. Anfang Mai ist es dann soweit: Der Gartenkrimi " Zuagroast " der südburgenländischen Autorin Martina Parker wird an Originalschauplätzen verfilmt.

Einige wenige Stellen sind auf der Besetzungsliste allerdings noch frei. Diese sollen bis Ende der Woche gefüllt werden. Wer schon immer einmal Filmluft schnuppern wollte, der sollte am kommenden Wochenende in Großpetersdorf im "Alten Kino" (Hauptstraße 39) vorbeischauen. Dort findet am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr ein offenes Casting für Komparsen und Laien-Darstellerinnen statt. Wer sich für eine der Statisten-Rollen interessiert, kann ohne Voranmeldung zum Casting kommen.