Weinfrühling in Andau: Start für die „Ochterl Roas“
Der Weinfrühling in Andau geht in die zweite Runde. Am 22. März veranstaltet die Initiative "ANDAU | Your wine. Your style." erneut einen Tag der offenen Kellertür in der Genussregion Heideboden. Dabei präsentieren mehrere international erfolgreiche Weingüter ihre aktuellen Jahrgänge.
Zu den teilnehmenden Betrieben zählen die Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho. Besucher können zwischen 10:00 und 18:00 Uhr die neuen Weine verkosten. Ergänzend werden regionale Schmankerl angeboten. Außerdem wird eine neue Frühlingsbox mit ausgewählten Weinen präsentiert, die bei allen sechs Weingütern erhältlich ist.
Mit dem zweiten Weinfrühling in Andau fällt auch der Startschuss für die „Andauer Ochterl Roas“. Dabei sammeln Besucher Stempel für jedes verkostete Achterl Wein. Ein gut gefüllter „Ochterl-Pass“ bietet die Chance auf Gewinne.
Zwischen den Weingütern verkehren kostenlose Shuttle-Busse. Auch aus Wien wird ein Shuttle-Service angeboten. Die Abfahrt erfolgt um 9 Uhr am Schwedenplatz, die Rückfahrten von Andau sind um 18 Uhr und 22:30 Uhr vorgesehen.
Der Eintritt kostet 50 Euro, mit Shuttle von Wien nach Andau und zurück 60 Euro. Im Ticket enthalten sind der Besuch der Weingüter inklusive Verkostung sowie ein Wein-Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro.
Nach dem Weinfrühling können Besucher ab 18 Uhr bei der Weinfrühling Afterparty auf dem Weingut Scheiblhofer in der Hall of Legends weiterfeiern. Der Eintritt zur Afterparty ist frei.
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