Weinfrühling in Andau: Start für die „Ochterl Roas“

Der Weinfrühling in Andau geht in die zweite Runde. Am 22. März veranstaltet die Initiative "ANDAU | Your wine. Your style." erneut einen Tag der offenen Kellertür in der Genussregion Heideboden. Dabei präsentieren mehrere international erfolgreiche Weingüter ihre aktuellen Jahrgänge.

Zu den teilnehmenden Betrieben zählen die Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho. Besucher können zwischen 10:00 und 18:00 Uhr die neuen Weine verkosten. Ergänzend werden regionale Schmankerl angeboten. Außerdem wird eine neue Frühlingsbox mit ausgewählten Weinen präsentiert, die bei allen sechs Weingütern erhältlich ist. Mit dem zweiten Weinfrühling in Andau fällt auch der Startschuss für die „Andauer Ochterl Roas“. Dabei sammeln Besucher Stempel für jedes verkostete Achterl Wein. Ein gut gefüllter „Ochterl-Pass“ bietet die Chance auf Gewinne.