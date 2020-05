Weinernte 2011: Die Spannung steigt

Man darf also gespannt sein, was das Weinjahr 2011 wirklich bringen wird. Was es mit Sicherheit bringt, so Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland, ist, "dass wir im Burgenland von einer normalen durchschnittlichen Lese ausgehen können". Nicht so wie im vergangenen Jahr, wo die Erntemenge bei 464.000 Hektoliter lag. "Heuer werden es Gott sei dank 750.000 bis 800.0000 Hektoliter werden", lautet die Prognose von Zechmeister.

Ein "total gesundes" Lesegut sei zu erwarten, physiologisch reif, sowohl bei den Weißen wie Roten. "Und wenn es so bleibt, dann können wir mit einem Spitzenjahrgang rechnen ."