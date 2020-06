Wein: Burgenland trifft Piemont

Seewinkel. Wenn die Temperatur deutlich unter den Gefrierpunkt sinkt, ist der Zeitpunkt für die Eisweinlese gekommen: Im Burgenland konnten Winzer in den vergangenen Nächten die Trauben für die edlen Tropfen ernten. Aufgrund der heurigen Wetterereignisse sei wohl mit einer geringeren Menge zu rechnen, so Agrarlandesrat Andreas Liegenfeld.

Bei Eisweinwinzern im Seewinkel herrschte deshalb reger Betrieb: „Es war für uns schon die zweite Lesenacht“, schilderte Andreas Nittnaus vom Weingut Hans und Christine Nittnaus in Gols. Am Dienstag war die Ernte im Morgengrauen unterbrochen worden, weil durch die aufgehende Sonne die Temperatur zu hoch gestiegen wäre.

„Diese Nacht war dann umso besser. Die Beeren waren knüppelhart gefroren“, sagt der Winzer. Am späten Vormittag war dann gestern der neue Jahrgang eingebracht. Im Schnitt wurde bei minus zehn Grad gelesen, das sei weit unter dem kritischen Punkt, der für die Eisweinernte bei minus sieben Grad liege. Aber auch bei acht bis neun Minusgraden sei man schon „auf der sicheren Seite.“

Heuer wurden Grüner Veltliner und Welschriesling geerntet – das seien auch die Sorten, die sich mit Abstand am besten eigneten, meint Nittnaus. Trauben dieser Sorten hielten sich auch am längsten gesund am Weinstock. Die Menge war diesmal nicht groß. Die Qualität wird aber umso besser, verspricht Nittnaus.