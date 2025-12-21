Weihnachtsgeschäft 2025: Freude am Schenken trotz Sparkurs

Trotz wirtschaftlich angespannter Rahmenbedingungen zieht der burgenländische Handel zum Weihnachtsgeschäft 2025 eine insgesamt stabile Bilanz . Laut einer Erhebung der KMU Forschung Austria kaufen 89 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer Weihnachtsgeschenke. Die Umsätze liegen auf dem Niveau des Vorjahres, auch wenn es je nach Branche und Standort Unterschiede gibt.

Der stationäre Handel bleibt auch 2025 die wichtigste Einkaufsquelle. 53 Prozent der Kundinnen und Kunden bestellen zwar zumindest teilweise online, doch Regionalität spielt eine zentrale Rolle: Mehr als ein Drittel kauft gezielt im eigenen Ort ein, jede bzw. jeder Sechste achtet besonders auf regionale Produkte.

Die Einkaufssamstage im Advent verliefen laut Handel unterschiedlich, insgesamt aber zufriedenstellend. Während anfangs noch viel verglichen wurde, stieg die Frequenz mit der Nähe zum Fest deutlich an. „Viele Kundinnen und Kunden wissen genau, was sie wollen, und kaufen gezielt ein“, erklärte Spartenobmann Alexander Fischer. „Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Vertrauen, Regionalität und persönliche Beratung sind.“

Auch nach dem 24. Dezember bleibt die Nachfrage hoch. Gutschein-Einlösungen, Umtauschaktionen und Abverkäufe sorgen traditionell zwischen den Feiertagen für gute Umsätze. Der Jahreswechsel bringt zudem zusätzliche Impulse im Lebensmittelhandel und bei Silvesterartikeln.

Unterm Strich zeigt sich der burgenländische Handel zuversichtlich. Das Weihnachtsgeschäft 2025 habe Stabilität bewiesen – ein Signal, das Mut für das kommende Jahr macht.