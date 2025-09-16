Wechsel bei den Neos: Landessprecher Schneider geht, Lach folgt
"Christoph Schneider tritt aus familiären Gründen von seiner Funktion als Landessprecher zurück", teilten die Neos Burgenland Dienstagabend in einer kurzen Aussendung mit.
Anlass sei die Geburt seiner Tochter, man respektiere seine Entscheidung, mehr Zeit für seine Familie haben zu wollen, so eine Neos-Sprecherin.
Bis zur nächsten Mitgliederversammlung übernimmt Christoph Lach interimistisch die Verantwortung als Landessprecher.
Schneider, erstmals Spitzenkandidat der Neos bei der jüngsten Landtagswahl, war erst Ende März 2025 bei der Landesmitgliederversammlung als Landessprecher bestätigt worden. Stani Frank wurde zu seiner Stellvertreterin, Peter Peikoff zum Landesfinanzreferenten gewählt.
Bei der Landtagswahl im Jänner scheiterten die Pinken mit 2,1 Prozent auch im dritten Anlauf an der Vier-Prozent-Hürde. Seit 2015 versuchen die Neos in den Landtag zu kommen, bei jeder Wahl versuchte man es mit einem neuen Spitzenkandidaten.
