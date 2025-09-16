Wechsel bei den Neos: Landessprecher Schneider geht, Lach folgt

"Christoph Schneider tritt aus familiären Gründen von seiner Funktion als Landessprecher zurück", teilten die Neos Burgenland Dienstagabend in einer kurzen Aussendung mit.

Anlass sei die Geburt seiner Tochter, man respektiere seine Entscheidung, mehr Zeit für seine Familie haben zu wollen, so eine Neos-Sprecherin.