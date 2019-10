Warum Sparschweine im Burgenland gut gefüttert werden

Laut Österreichischer Nationalbank (OeNB) liegen bei österreichischen Banken über 260 Milliarden Euro auf gering verzinsten Produkten, um 27 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

„Hätten die Österreicher in den letzten fünf Jahren nur zehn Prozent davon nicht aufs Sparbuch, sondern in Aktien angelegt, hätten sie sieben Milliarden Euro an zusätzlichen Erträgen erwirtschaften können“, rechnet Posch vor.