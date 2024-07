Warnung vor gefälschten Mails von chinesischem Patentamt

Die Empfänger werden aufgefordert, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und eine Zustimmung zur Markenanmeldung zu erteilen.

Vielmehr sei das Ziel, überteuerte Domainregistrierungen zu verkaufen, indem ein fiktives Interesse Dritter an der Domain vorgetäuscht wird.

"Wir raten betrügerische E-Mails dieser Art zu ignorieren, sie weder zu beantworten noch den darin enthaltenen Weblinks zu folgen", so Fuchs weiter. Unternehmen wird empfohlen, ihre Domainnamen mit unterschiedlichen Top-Level-Domains wie .at, .de oder .com zu sichern, um sich vor möglichen Erpressungsversuchen zu schützen.