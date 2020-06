Warnschuss vertrieb Einbrecher-Duo

Aller guten Dinge sind drei – dieser Spruch hat sich für zwei Einbrecher, die sich im Industriegebiet von Neutal zu schaffen machten, nicht bewahrheitet. Innerhalb weniger Wochen wurde die Firma SAM (Schaltanlagen und Metallverarbeitungs GmbH) ein drittes Mal zum Tatort.

In der Nacht zum Montag machte jedoch ein Wachmann mit seinem beherzten Eingreifen dem Duo einen Strich durch die Rechnung. Mit einem Warnschuss in die Luft wurden die Kriminellen in die Flucht geschlagen.