Mit Wandtresor auf dem Weg nach Ungarn - Festnahme

Einen Wandtresor, an dem sich noch Schrauben und Mauerstücke befanden, haben mutmaßliche Einbrecher in ihrem Fahrzeug mitgeführt. Die beiden Ungarn wurden am Montag am Grenzübergang Nickelsdorf festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Im Tresor, der am Stadtrand von Wien gestohlen worden war, befanden sich Silbermünzen, Bargeld und Schriftstücke. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.