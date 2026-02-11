Abschied von Waltraud Bertoni: Eine stille Kraft der Kunstszene

„Stasi“, wie sie von Familie und Wegbegleitern genannt wurde, war weit mehr als die Ehefrau eines international renommierten Künstlers. Über Jahrzehnte hinweg war sie Motor, Organisatorin und Bewahrerin des künstlerischen Erbes ihres Mannes. Das Freilichtmuseum in Winden am See, das sie gemeinsam mit Wander Bertoni aufgebaut hat, trägt auch ihre Handschrift – als Ort der Begegnung, der Kunst und der Natur.

Bis zuletzt zeigte sie sich öffentlich engagiert. Einer ihrer letzten Auftritte war die Enthüllung der Skulptur „Wind“ am Kreisverkehr zwischen Breitenbrunn und Winden – ein weiteres sichtbares Zeichen für das fortdauernde Wirken der Familie Bertoni im Land.