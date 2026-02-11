Abschied von Waltraud Bertoni: Eine stille Kraft der Kunstszene
Waltraud Bertoni war mehr als die Witwe von Wander Bertoni – sie war Motor und Bewahrerin seines künstlerischen Erbes.
Zusammenfassung
- Waltraud Bertoni, Witwe des Bildhauers Wander Bertoni, ist am 25. Jänner 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben.
- Sie war über Jahrzehnte Motor, Organisatorin und Bewahrerin des künstlerischen Erbes ihres Mannes und prägte das Freilichtmuseum in Winden am See maßgeblich mit.
- Die Verabschiedung findet am 27. Februar im Freilichtmuseum statt, Spenden werden zugunsten der Palliativstation St. Raphael erbeten.
Mit Waltraud Bertoni verliert das Burgenland eine Frau, die im Hintergrund Großes bewirkt hat. Die Witwe des Bildhauers Wander Bertoni ist am 25. Jänner 2026 im Alter von 85 Jahren verstorben.
