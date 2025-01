Keine Zeit: FPÖ-Wahlkampf ohne Unterstützung von Herbert Kickl

Die beiden Tourstopps am kommenden Samstag wurden daher abgesagt. Kickl werde erst nach der Regierungsbildung ins Burgenland kommen, hieß es am Dienstag zur APA.

Der Parteichef ist bisher nicht im Landtagswahlkampf aufgetreten, auch beim Wahlkampfauftakt am vergangenen Freitag in Oberschützen fehlte er. Zwei Termine waren nun am Samstag geplant.

Im Rahmen der Bundesland-Tour hätte Kickl in Neusiedl bei Güssing sowie in Winden am See gemeinsam mit Spitzenkandidat Norbert Hofer für Stimmen am 19. Jänner werben sollen. Aufgrund der "innenpolitisch neuen Lage" wurden die Veranstaltungen nun abgesagt.