In Eisenstadt wurde scharf geschossen

In Eisenstadt sind einem in den vergangenen Tagen die Kugeln um die Ohren geflogen. Nicht auf der Hauptstraße, wo ein Genussfest stattfindet, sondern am Schießstattweg 1, Richtung Stotzing.Es wird also geschossen – und zwar scharf. Fanden doch die Europameisterschaften der Vorderlader statt. Mehr als 300 Personen aus 22 Nationen nahmen daran teil. Ausrichter dieser hochkarätigen Veranstaltung war der Burgenländische Sportschützen-Landesverband.

Wer glaubt, dass dieser Wettbewerb hinter dem Landesfeuerwehrverband eine smarte Angelegenheit sei, der täuscht sich gewaltig. Hier flogen nämlich nicht nur Kugeln. Auch Worte. Unter anderem mokierte sich der Rest von Europa über die Italiener. Sie tauchten nämlich mit einer neuen Klemme am Schußriemen bei einer Replika (das ist ein Nachbau eines alten Gewehres) auf. Eine Klemme könnte Vorteile für die Italiener bringen, wurde gemutmaßt. Genau genommen wusste man nicht, wie man damit umgeht. Beschwerden an das M.L.A.I.C (Muzzle Loaders Associations International Committee) hat es dann doch nicht gegeben. „Wir wollten die Geschichte nicht aufblasen“, sagte Herbert Wagner vom Burgenländischen Sportschützen-Landesverband.