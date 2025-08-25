Von der Rotunde zur Messehalle: Die Inform von 1971 bis 2025

Wenn am Mittwoch die Inform ihre Tore öffnet, blickt die Stadt auf ein Stück burgenländische Wirtschaftsgeschichte zurück. Die Messe, die seit 1971 jährlich stattfindet, entwickelte sich in wenigen Jahren von einer lokalen Ausstellung zum größten Branchentreff des Landes.

Die ersten Jahre führten mitten ins Stadtzentrum: Von 1971 bis 1976 war das Gelände rund um die Rotunde am Hauptplatz Dreh- und Angelpunkt. Dort, wo der Fleckviehzuchtverband seinen Sitz hatte, präsentierten bei der Premiere 46 Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen – rund 8.000 Besucherinnen und Besucher strömten zur neuen Informationsausstellung.

Die Initiative ging 1970 von Vizebürgermeister Anton Muth aus, den Namen „Inform“ steuerte Pfarrer Ladislaus Triber bei. Eine Schlüsselrolle spielte auch das Unternehmen „Europa-Möbel Loos“, das die ungenutzten Flächen mietete und damit die Umsetzung ermöglichte. Inform-Wirte kamen an Von Beginn an war die Messe mehr als nur eine Verkaufsschau. Die Rotunde verwandelte sich in ein „Ausstellungsrestaurant mit Weinkost“, betrieben von nahezu allen Oberwarter Wirten, die sich als „Inform-Wirte“ zusammenschlossen. Bald kamen nicht nur regionale Gewerbetreibende, sondern auch Unternehmen aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland nach Oberwart. Die Mischung aus Internationalität und aktuellen Themen machte den Reiz der Messe aus.