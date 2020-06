Vom Winzer zum Landesrat

Andreas Liegenfeld, Winzer aus Donnerskirchen, ist seit einem Jahr Landesrat für Landwirtschaft und Umwelt. Er folgte Werner Falb-Meixner, der nach einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs zurückgetreten war.

Andreas Liegenfeld fühlt sich in seiner Rolle sichtlich wohl. Der Landesrat erzählt, dass das vergangene Jahr "spannend und herausfordernd" gewesen sei, dass die Stimmung in der Regierung "momentan atmosphärisch sehr gut" und dass "viel weitergegangen" sei: die geplante Reststoffdeponie in Neudorf hätte er stoppen und den Schweinestall in Lichtenwörth ( der KURIER berichtete) verhindern können; das Tierschutzhaus Eisenstadt werde im Sommer eröffnet; die landwirtschaftlichen Fachschulen in Eisenstadt, Neusiedl und Güssing wurden neu aufgestellt und das "Weinhaus Burgenland" mit dem Neusiedlersee DAC sei abgeschlossen. Von einem weiteren DAC bezüglich Süßwein hält er derzeit "wenig". Er wolle nicht von oben herab bestimmen. Wenn die Basis ein Süßwein DAC für "richtig und wichtig" halte, würde er sich nicht "dagegen stellen".