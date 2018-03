Vom Märchenwald zum größten Freizeitpark Österreichs

St. Margarethen.

Der Familypark lockte im Vorjahr mehr als 620.000 Besucher an. Zum 50-Jahr-Jubiläum wurden sechs Millionen Euro investiert. Was als Märchenwald mit einigen Attraktionen und vor allem Schaubildern von Rotkäppchen und Co. begann, entwickelte sich in den vergangenen 50 Jahren zum größten Freizeitpark Österreichs. Der Family Park in St. Margarethen, Bezirk Eisenstadt Umgebung, zieht Besucher aus ganz Österreich und den Nachbarländern an. Am Samstag wurden die Türen für die Saison 2018 geöffnet. Im Vorjahr verzeichneten die Parkbetreiber 620.000 Besucher, erklärt Lisa Wagner-Körmendi, Leiterin Marketing und Vertrieb.