Spitzenleistung: Burgenländer restaurieren denkmalgeschützte Villa Beer

Ein architektonisches Juwel aus den 1930er-Jahren erstrahlt bald in neuem Glanz – mit maßgeblicher Beteiligung aus dem Burgenland. Die Villa Beer im 13. Wiener Bezirk wird derzeit umfassend saniert, und die Ceramie Burgenland GmbH aus Stoob liefert dafür detailgetreu nachgebildete keramische Bauteile.

Das 2021 gegründete Unternehmen ist auf die Reproduktion denkmalgeschützter Boden- und Wandbeläge spezialisiert und gilt als einzige Adresse dieser Art in Österreich.

Für das aktuelle Projekt fertigt Ceramico über 4.000 Klinkerplatten, Fliesen und Lampenfassungen, die optisch exakt den über 90 Jahre alten Originalen entsprechen – inklusive Oberflächenstruktur und Alterungsspuren. „Aufträge wie diese zeigen, dass der Standort in Stoob mit der Landesfachschule für Fliese, Keramik und Ofenbau weit mehr als ein Ausbildungsort ist“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ceramico sei ein „innovativer Motor für die Keramikbranche in Österreich“ und ein wertvoller Standortfaktor für das Burgenland. Mit Projekten wie der Sanierung der Villa Beer verbinde man „historisches Erbe und modernes Handwerk“.

Die denkmalgeschützte Villa Beer in Wien wird umfassend saniert – und Stoob spielt eine Hauptrolle.