Vier Täter in Haft: Raubüberfall nach Betrug durch Dealer

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Loipersdorf am 12. April dieses Jahres sind nun vier junge Männer festgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 16 und 21 Jahren waren mit Messern und Schlagstöcken bewaffnet in den Kassenraum gestürmt. Über sie wurde Untersuchungshaft verhängt. Drei von ihnen sind geständig, berichtete die Polizei am Montag.

Die vier Männer stahlen bei dem Überfall die Kassa, die allerdings leer war, und mehrere Packungen Zigaretten, von denen sie einige auf der Flucht verloren. Laut Polizei gaben sie an, am Nachmittag des 12. April in Wien gewesen zu sein, um Drogen zu kaufen.