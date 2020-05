Vier Sterne und 110 Zimmer

Das Vier-Sterne-Superior Seehotel Rust ist die erste Adresse in der Wein-, Kultur und Storchenstadt, was die Nächtigungen betrifft und ist eine attraktive Seminar- und Tagungslocation im Einzugsbereich von Wien“, erklärt Tourismuslandesrätin Michaela Resetar anlässlich der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Hotels.

Mit Junibeginn 1982 wurde das Hotel – von Architekt Matthias Szauer geplant – mit 82 Zimmern eröffnet. Zehn Jahre danach wurde die Zimmerkapazität auf 110 aufgestockt. In diese zweite Baustufe fielen auch die Erweiterung des Seminarbereiches sowie die Errichtung einer Mehrzweckhalle.

Vor acht Jahren kam es zu einem Besitzerwechsel. Mitte 2004 erwarb die VIVAT Touristik und Managementservice GmbH das Seehotel. Im Frühjahr 2005 startete VIVAT mit Investitionen in die Verbesserung der Hotelqualität, mit dem Ziel, die Tourismusführerschaft im Nordburgenland wieder zu erlangen, was auch gelungen sein dürfte.

„Als erstes wurde die Hotellobby völlig neu gestaltet, danach der Wellnessbereich ausgebaut sowie die Seminar- und Tagungseinrichtungen technisch auf den modernsten Stand gebracht“, sagt Geschäftsführer Herbert Frotzler. Insgesamt habe VIVAT, so Frotzler, seit der Übernahme rund fünf Millionen Euro in die Qualitätsverbesserung des Ferien- und Seminarhotels Rust investiert.

Leitbetrieb

Seit der Eröffnung im Jahr 1982 verbuchte das Seehotel rund 1,2 Millionen Nächtigungen und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 75 Millionen Euro. Der Leitbetrieb des Fremdenverkehrs im Norden Burgenlands beschäftigt 60 Mitarbeiter und ist somit der größte Arbeitgeber der Region Rust. Das Unternehmen bildete in den vergangenen Jahren mehr als 170 Lehrlinge aus.