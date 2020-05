Viel Theatralik im Gerichtssaal

Man konnte fast meinen, die Angeklagten hätten zu viele Richter-Sendungen im TV verfolgt. Denn die Theatralik, mit der ein südburgenländisches Ehepaar im Landesgericht Eisenstadt auffuhr, war kaum zu übertreffen. Heulend stand die Frau vor dem Gerichtssaal, ihr Mann war aufgelöst. Richter Wolfgang Rauter hatte die beiden Angeklagten kurz davor aus dem Saal verwiesen, nachdem sie bei der Aussage eines Belastungszeugen ausgeflippt waren. Der Prozess wurde vertagt und am vergangenen Freitag fortgesetzt.



Staatsanwalt Christian Petö warf dem Pärchen vor, bewusst Betrugshandlungen in der Höhe von rund 20.000 Euro durchgeführt zu haben. Geschädigte seien unter anderem Lieferanten, eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Zimmerei, eine Elektroinstallationsfirma, und selbst die Rechnung für Sexartikel sei nicht bezahlt worden.



Hinzu kam der Vorwurf eines Automatenaufstellers, er habe dem Ehepaar 6000 Euro geborgt und nicht mehr zurückbekommen. "Der Mann lügt. Der wollte uns umbringen. Der schickte Männer mit Baseballschlägern", zeigte sich die Südburgenländerin, die mit ihrem Mann erfolglos ein Gasthaus betrieb, schon beim ersten Prozesstermin entsetzt. Auch mit der Schuldeinsicht der Eheleute war es nicht weit her, und auf die Kooperation mit ihrem Anwalt dürften sie auch nicht viel Wert gelegt haben.