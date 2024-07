Verwüstung durch Unwetter: ASVÖ hilft mit neuem Fonds

Die Anfang Juni über das Südburgenland gezogenen Unwetter haben auch an vielen Sportstätten teilweise große Schäden verursacht. Bei 13 ASVÖ-Burgenland-Mitgliedsvereinen wurden Mängel an der Infrastruktur dokumentiert. Die sofortige Instandsetzung der Anlagen übertrifft an manchen Standorten die finanziellen Möglichkeiten der betroffenen Vereine.