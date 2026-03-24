Schuss auf Bekannte: Pensionist wegen versuchten Mordes vor Gericht

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Ein 73-Jähriger ist am Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht in Eisenstadt gestanden. Der Pensionist soll im vergangenen September in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) auf eine 80-jährige Bekannte geschossen, diese jedoch verfehlt haben. Als Motiv nannte die Staatsanwaltschaft die unerwiderte Liebe des Angeklagten zu der Frau. Der Mann habe die 80-Jährige 2022 auf einem Pensionistenwandertag kennengelernt und sich verliebt. Die Frau habe ihn jedoch zurückgewiesen und lediglich eine Freundschaft gewollt. Als sie einen anderen Mann kennenlernte, sei der Angeklagte laut Anklage zunehmend aufdringlich geworden.

Gewehr versteckt Wenige Tage vor der Tat soll der 73-Jährige ein Gewehr hinter einer Holzsäule bei der Terrasse der Frau versteckt haben. Die 80-Jährige fand die Waffe und nahm sie mit in ihr Haus. Als der Mann einige Tage später erschien, wollte sie ihn nicht hineinlassen. Laut Anklage drängte sich der Pensionist dennoch durch die Terrassentür ins Haus. Als die Frau Richtung Wohnzimmer ging, um die Polizei zu rufen, habe er das Gewehr genommen und abgedrückt. Der Schuss ging knapp an ihr vorbei in den Türstock. Der Angeklagte bestritt vor Gericht die Tötungsabsicht. Den Hausfriedensbruch räumte er ein, nicht jedoch den Mordversuch. Er habe die Frau nie töten wollen. Das Gewehr habe er aus Angst vor Polizeikontrollen bei ihr versteckt und später zurückholen wollen. In dem Haus sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem sich ein Schuss gelöst habe.