Prozess gegen mutmaßlichen Vergewaltiger (18) in Eisenstadt

Ein 18-Jähriger hat sich am Donnerstag wegen mutmaßlicher Vergewaltigung am Landesgericht Eisenstadt verantworten müssen. Im vergangenen Dezember soll der Schüler in einem niederösterreichischen Lokal im Bezirk Wiener Neustadt eine 17-Jährige bedrängt und auf der Toilette missbraucht haben.

Beim Prozess bestritt er das und beteuerte, alles sei einvernehmlich gewesen. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.