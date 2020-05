Verein mit viel Geschmack

Obwohl das Verhältnis zu Eisenstadts VP-Bürgermeister Thomas Steiner „nicht schlecht“ sei, stößt sie bei ihm auf taube Ohren, wenn es etwa um die Parkpickerlbefreiung für die Autos des Vereins – mit denen fünf Tonnen Essen pro Woche ausgeliefert werden – geht. „Das geht vom Gesetz her nicht“, erklärt der Bürgermeister.

Von Parkgebühren befreit kann nur ein direkter Anrainer sein. Das sei die Pannonische Tafel nicht, heißt es vom Bürgermeister. Er könnte sich aber vorstellen, dem Verein die Gebühren in Form von Subvention rückzuerstatten.

Seitens der Eisenstädter Stadtregierung bahnt sich also etwas an. Ganz anders verhält es sich mit Burgenlands SP-Soziallandesrat Peter Rezar. Seit dem Bestehen der Pannonischen Tafel (2008) ist – laut Roschek – noch wenig Unterstützung aus dieser Richtung gekommen. Büroleiterin Gerlinde Stern-Pauer: „Die Pannonische Tafel fällt nicht in unseren Kompetenzbereich, dafür ist der Landeshauptmann (Vereinswesen, Anm.) zuständig.“