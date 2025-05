Wochenende: Was ist los im Burgenland?

Weinliebhaber können beim Podersdorfer Weinfrühling die neuesten Jahrgänge in 19 geöffneten Weinkellern verkosten. Neben Weinverkostungen stehen unter anderem eine Windmühlenführung, eine Schiffsfahrt bei Sonnenuntergang und viel Live-Musik am Programm – 9. bis 11. Mai, podersdorfamsee.at

In Frauenkirchen heißt es wieder: Der Lenz ist da! An sieben Standorten wird der Frühling mit Kulinarik, Kunst und Kultur gefeiert. Ein Oldtimerbus bringt die Gäste von einem Highlight zum nächsten – 10. bis 11. Mai, Frauenkirchen, Infos derlenzistda.at

Das Familienradeln in Rohrbach im Naturpark Rosalia-Kogelberg lädt Jung und Alt zu einer Radtour rund um die Rohrbacher Teichwiesen ein. Für Speis und Trank und Unterhaltung nach dem Radfahren ist gesorgt – 10. Mai (11 Uhr), Obstsortengarten Rohrbach, mittelburgenland-rosalia.info

Pünktlich zum Saisonstart am Neusiedler See werden in Weiden am See am Hafen2 Sportbegeisterte zum gemeinsamen Paddeln eingeladen – 10. Mai (16 Uhr), Hafen2 Weiden am See, hafen2.at/events

Unter der Leitung von Kapellenmeister Christoph Osterseher ist beim Frühlingskonzert des Musikvereins St. Margarethen von Polka, Marsch und Filmmusik für jeden Geschmack etwas dabei – 11. Mai (18 Uhr), Musikhalle, freie Spende, musikverein-st-margarethen.at