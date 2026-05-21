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Kulinarik

Tofu, Bowls & mehr: Vegane Vorreiter im Südburgenland

Das Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf und Lila’s Food in Oberwart setzen seit Jahren auf vegane und vegetarische Küche.
21.05.2026, 08:33

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Verschiedene bunte Gerichte mit Salat, Suppe, Curry und Getränken werden auf Tabletts serviert, zwei Personen essen gemeinsam.

Von Gernot Heigl und Michael Pekovics

Tofu und Hafermilch galten früher als exotisch, pflanzliche Menüs wurden teils sogar belächelt. Mit kulinarischem Weitblick und als mutiger Vorreiter setzte das Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf bereits vor gut zehn Jahren auf vegane Vollverpflegung. Mit großem Erfolg. Denn das Angebot entwickelte sich im Laufe der Zeit vom Nischenprodukt zur begehrten kulinarischen Alternative – und geht längst weit über einzelne Speisen hinaus.

Inzwischen stehen den Kur-, Gesundheitsvorsorge- und Urlaubsgästen der Reduce-Hotels sowohl beim Frühstücksbuffet als auch beim Light Lunch und beim Abendessen pflanzenbasierte Gerichte zur Auswahl. Stets mit Blick auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Nährstoffe.

Sogar bei der Getränkebegleitung werden vegane Alternativen angeboten. Rückblickend waren Aufbau und Etablierung einer eigenen veganen Küchenlinie durchaus ein steiniger Weg. Denn bei Gästen, aber auch im hauseigenen Küchenteam, herrschten anfänglich Skepsis und Vorbehalte.

Anfangs gab es Zweifel

Zu groß waren die Mythen und Vorurteile rund um angeblichen Verzicht, mangelnde Sättigung oder fehlenden Geschmack. „Erst kreative Weiterentwicklungen pflanzlicher Speisen konnten sämtliche Zweifel beseitigen“, sagt Marketingleiterin Alexandra Klucsarits. Gewachsen ist diese moderne vegane Gastronomie im Reduce unter professioneller Begleitung.

Haubenkoch Siegfried Kröpfl brachte in Zusammenarbeit mit Vertretern der „Österreichischen Veganen Gesellschaft“ Erfahrung und Fachwissen ein, um die pflanzenbasierte Kost auf höchstem Niveau zu etablieren: genussvoll, ausgewogen, vollwertig und faszinierend am Gaumen.

Gäste sind zufrieden

Heute trägt die vegane Schiene die Handschrift von Andreas Fuchs. Der gebürtige Deutschkreutzer mit Stationen in Hongkong, Singapur und New York kochte in einem Wiener 3-Hauben-Lokal, ehe er die Stelle als Küchenchef in den Reduce-Hotels Vital und Thermal annahm. „Dass pflanzlicher Genuss geschmacklich längst mit klassischen Fleischgerichten mithalten kann, zeigt sich auch in zahlreichen positiven Rückmeldungen der Gäste.“

Ein Koch mit Schürze hält ein kunstvoll angerichtetes Gericht mit essbaren Blüten in einer modernen Küche.

Der Weg von Andreas Fuchs führte über Deutschkreutz nach Asien und New York ins Reduce Gesundheitsresort.

„Vegan war gekommen, um zu bleiben – und das mit Top-Qualität. 2023 wurde unsere Gastronomie in den Reduce-Hotels Vital und Thermal mit der Grünen Haube ausgezeichnet, einem Label, das für einen hohen Anteil an pflanzlichen und biologisch produzierten Lebensmitteln steht“, berichtet Andreas Leitner stolz. Der Geschäftsführer des Reduce Gesundheitsresorts weiter: „2024 folgte das V-Label der Veganen Gesellschaft Österreichs für die gesamte Gastronomie des Resorts.“

Ein kunstvoll angerichtetes Dessert mit Panna Cotta, Früchten, Pralinen, Keks-Sandwich und essbaren Blüten auf weißem Teller.

Kokos-Panna-Cotta.

Gäste, die Einblicke in die pflanzenbasierte Küche erhalten, selbst den Kochlöffel schwingen und dem Küchenteam über die Schulter schauen wollen, können das bei den Vegan Cooking Weekends. Auskünfte zu den besonders gefragten Events gibt es direkt in den Reduce-Hotels.

Vegan und Veggie only

Dass Tofu, Bowls, veganes Essen und hausgemachte Limonaden längst mehr kein Nischenprogramm sind, beweist auch das Lokal Lila’s Food in Oberwart. Seit mittlerweile 13 Jahren betreibt Livia Kassanits ihr Bistro in der Bezirkshauptstadt – mit zunehmenden Erfolg. Seit einigen Jahren werden ausschließlich vegane oder vegetarische Speisen angeboten.

Eine Frau mit Blumenkranz, weißem Shirt mit „cook punk“, Zigarette in der Hand und bunten Blumen im Hintergrund.

Bei der Eröffnung vor 13 Jahren war die Skepsis noch groß.

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Auf der Karte stehen wechselnde Gerichte mit klingenden Namen wie „Gelungene Verkuppelung“ (Kohlrabi-Cremesuppe mit Holunder und Minze), „Light Style Bowl“ (cremige Polenta, Spargel, Zitrone, Cherry Tomaten, Ei) oder „Pakora Bowl“ (Gemüse, Veggie-Pakoras, Süßkartoffel-Creme, Erbsen, Minze, Chili). Gekocht wird mit frischen Zutaten, die nach Möglichkeit aus der Region stammen.

Geöffnet ist Mittwoch und Donnerstag von 11.30 bis 15 Uhr sowie Freitag von 11.30 bis 21 Uhr; Tischreservierung wird empfohlen.

Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

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