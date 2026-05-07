Fahrgäste unzufrieden: 115 Haltestellen mit Mängeln gemeldet

Die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ des VCÖ zeigt deutliche Mängel bei Bushaltestellen im Burgenland . Insgesamt meldeten Fahrgäste 115 Haltestellen mit Verbesserungsbedarf.

Neben der Ausstattung sehen Fahrgäste auch bei der Verkehrssicherheit im Umfeld vieler Haltestellen Verbesserungsbedarf. 37 Prozent der Meldungen betreffen eine als unsicher empfundene Straßenquerung zur Haltestelle, 20 Prozent einen fehlenden sicheren Gehweg.

„Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Bus-Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist auch eine hohe Qualität der Haltestellen“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Die Mobilitätsorganisation fordert daher eine Sanierungsoffensive bei mangelhaften Bushaltestellen. Ziel sei es, die Qualität der Infrastruktur zu verbessern und die Sicherheit für Fahrgäste zu erhöhen.