Fahrgäste unzufrieden: 115 Haltestellen mit Mängeln gemeldet
Die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ des VCÖ zeigt deutliche Mängel bei Bushaltestellen im Burgenland. Insgesamt meldeten Fahrgäste 115 Haltestellen mit Verbesserungsbedarf.
- Am häufigsten wurde fehlender Witterungsschutz genannt – er betrifft 55 Prozent der Meldungen.
- Auch fehlende Beschattung ist mit 41 Prozent ein häufig genannter Kritikpunkt. Laut VCÖ gewinnt dieser Aspekt angesichts zunehmender Hitzetage im Sommer an Bedeutung.
- Ebenfalls oft genannt wurden fehlende Radabstellplätze (39 Prozent),
- fehlende Sitzgelegenheiten (37 Prozent) sowie
- mangelnde Fahrgastinformation (33 Prozent).
- Bei 24 Prozent der Meldungen wurde fehlende Beleuchtung angegeben, mangelnde Barrierefreiheit bei 13 Prozent.
Neben der Ausstattung sehen Fahrgäste auch bei der Verkehrssicherheit im Umfeld vieler Haltestellen Verbesserungsbedarf. 37 Prozent der Meldungen betreffen eine als unsicher empfundene Straßenquerung zur Haltestelle, 20 Prozent einen fehlenden sicheren Gehweg.
„Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Bus-Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist auch eine hohe Qualität der Haltestellen“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.
Die Mobilitätsorganisation fordert daher eine Sanierungsoffensive bei mangelhaften Bushaltestellen. Ziel sei es, die Qualität der Infrastruktur zu verbessern und die Sicherheit für Fahrgäste zu erhöhen.
Ein Beispiel für eine hochwertige Haltestelle ist laut VCÖ in Pinkafeld zu finden: Die Haltestelle „Pinkafeld Wiener Straße“ wurde von einer Fachjury für die „Wahl der besten Bushaltestelle Österreichs“ nominiert. Als Gewinnerin ging die Haltestelle „Busbahnhof Premstätten“ in der Steiermark hervor.
Meldungen zu Haltestellen gab es aus allen Bezirken. Die meisten entfielen auf den Bezirk Oberwart mit 35 Nennungen, gefolgt von Mattersburg (19) und Oberpullendorf (15).
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