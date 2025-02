So lässt sich der Valentinstag im Burgenland genießen

Am Freitag ist es so weit: Wie stehen Burgenländerinnen und Burgenländer zum Fest der Liebe?

Der Tag, der mit Herzchen verziert und Erwartungen gefüllt ist, steht wieder vor der Tür. Liebe ist bekanntlich unbezahlbar, doch es stellt sich heraus: Für ihre Liebsten geben die Burgenländerinnen und Burgenländer am Valentinstag im Durchschnitt 45 Euro aus.

Anerkennung und Liebe kann aber bekanntlich auf vielen Arten gezeigt werden. Der 14. Februar ist der geeignete Tag für kleine Aufmerksamkeiten in romantischen Beziehungen. Was im Burgenland am liebsten geschenkt wird, hat eine aktuelle Befragung der KMU-Forschung im Auftrag der Wirtschaftskammer Burgenland herausgefunden.

Für Floristinnen und Floristen ist zum Valentinstag das Geschäft wieder in voller Blüte, denn 61 % schenken ihren Liebsten Blumen. Obwohl „klischeehaft“, kommen Blumen immer gut an – egal, ob bunt oder geschmückt mit den Lieblingsfarben der Partnerin oder des Partners. Jedoch ist beispielsweise auf gelbe Nelken zu verzichten, die von vielen als Blumen der Enttäuschung und Ablehnung oder sogar Verachtung gesehen werden. Tulpen, Narzissen, Primeln oder doch die klassischen Rosen – damit kann man wenig falsch machen. "Ach Schatz, das musste doch gar nicht sein." Beim Geschenkeauspacken hört man oft Sätze, die nicht ganz ernst gemeint sind. Auffallend jedoch: Knapp jede vierte Frau wäre sehr oder eher enttäuscht, wenn sie gar kein Geschenk bekommt. Aber 94 % der Männer und 77 % der Frauen wissen das und beschenken ihre Partner, hingegen verzichten 58 % der Befragten im Burgenland sogar ganz auf das Schenken.

© APA/HELMUT FOHRINGER Blumen gelten immer noch als der Klassiker am Valentinstag.

Es müssen aber nicht immer die teuersten Blumen sein. Immerhin 20 % der Burgenländerinnen und Burgenländer schenken sich gemeinsame Unternehmungen und damit das Wichtigste, nämlich Zeit füreinander. Neben klassischen Restaurantbesuchen oder Kinoabenden kann sich die Zweisamkeit am Valentinstag aber auch außergewöhnlicher genießen lassen - auch im Burgenland. Musik, die ins Herz geht Das Live-Spektakel „The Musical Story auf Elvis“ lädt in Eisenstadt dazu ein, die größten Hits von Elvis Presley zu genießen. In einer Mischung aus Gospel, Blues und Rock´n´Roll sorgt das Musical für Ohrwürmer am Weg heim und einen unvergesslichen Abend.

Nähere Informationen sowie Tickets zu der Show finden sich auf der Website der NPX Entertainment Group. Burgführung in Forchtenstein oder Lama-Wanderung in Donnerskirchen Wer eine Auszeit von dem ordinärem Alltagsleben braucht, kann in der Burg Forchtenstein in die Welt der Ritter und Schatzkammern eintauchen. Esterházy bietet auch am Valentinstag eine interaktive Führung durch die Burg an - und damit eine Zeitreise zurück ins Mittelalter für Paare oder die ganze Familie.

Außerdem kann der Tag der Liebe zusammen mit zutraulichen Lamas in Donnerskirchen verbracht werden. Achtung: Manche lassen sich erst nach gegenseitiger Kennlernphase kuscheln. Therme oder Neusiedler See? Wer es noch kuscheliger mag, kann sich in den burgenländischen Thermen verwöhnen lassen. Etwa in der St. Martins Therme Frauenkirchen mit in Schokoladen getauchten Früchten, romantisch geschmückten Zimmern und gemütlichem Schwimmen - da bleibt einem nichts anderes übrig, als in Stimmung zu kommen. Wem dies aber zu gemütlich oder zu überlaufen ist, kann noch immer einen außergewöhnlichen Abstecher an den Neusiedler See oder an ein anderes Gewässer machen: Eisbaden liegt voll im Trend und der Ansturm ist im Gegensatz zu den Thermen definitiv geringer. SOPHIE MANTLER