Anfang der Woche schlug der Bürgermeister von Donnerskirchen, Johannes Mezgolits (ÖVP), Alarm: Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) fällt die Gemeinde um die Anliegerbeiträge für ein Infrastrukturprojekt um. Für zukünftige Vorhaben fehle nun die Planungssicherheit, klagte Mezgolits – und forderte eine Gesetzesänderung auf Landesebene.

Worum geht es? Bereits im Jahr 2020 wurden in der Siedlung Zeisel Neuriss diverse Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt – von der Errichtung von Gehsteigen bis hin zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Den Anrainern, die die dafür vorgesehenen Vorschreibungen der Gemeinde (je nach Grundstück zwischen 800 und 8.000 Euro) nicht bezahlen wollten, gab zuerst das Landesverwaltungsgericht und dann auch der VfGH recht. Begründung: Es habe sich bei den Arbeiten nicht um eine Neuerrichtung, sondern um Instandsetzungen gehandelt.