Ungebetener Besuch in den Herbstferien: Einbrecher erbeuteten Tausende Euro

Dadurch gelangten die TĂ€ter in das Sekretariat sowie in die Direktion und die Lehrerzimmer. SĂ€mtliche KĂ€sten und Schreibtische wurden durchsucht, die Kriminellen erbeuteten Bargeld in der Höhe von rund 1.000 Euro. Auch in der angrenzenden Volksschule durchsuchten die TĂ€ter sĂ€mtliche Zimmer, dort ließen sie etwa 3.000 Euro mitgehen.

Auch das Pannoneum in Neusiedl am See wurde zur Zielscheibe. Die unbekannten TĂ€ter durchsuchten dort die BĂŒrorĂ€ume und brachen dabei auch einen Möbeltresor und mehrere Handkassen auf, aus denen sie Bargeld und drei SchlĂŒsselbunde mitnahmen. Weiter ging es zum Klosterkindergarten, wo die TĂŒre zur BĂŒroleitung aufgebrochen und aus einer Handkasse Bargeld gestohlen wurde. Danach verschafften sich die TĂ€ter durch das Aufbrechen der VerbindungstĂŒre Zutritt zur Neuen Mittelschule: Im BĂŒro des Direktors wurden ein Tresor und KĂ€sten durchsucht.

Der Schaden aller EinbrĂŒche betrĂ€gt laut Polizei einige Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.