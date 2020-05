Unermüdliche Tafelritter

Nach dem Umzug ins neue Geschäftslokal in die Eisenstädter Ruster Straße gibt es derzeit keine Möglichkeit für eine Tee- und Kaffeestation. Nun wurde ein kleines Lokal am Domplatz angemietet, wo gegen eine freie Spende heiße Getränke ausgeschenkt werden. Wenn ausreichend Lebensmittel vorhanden sind, will Roschek veganes Essen zubereiten. Für dieses Projekt werden noch Freiwillige gesucht.



Parallel dazu werden derzeit Vorbereitungen für ein Haus getroffen, in dem Menschen in Notsituationen kurzzeitig untergebracht und Veranstaltungen abgehalten werden können. Auch ein Vintage-Flohmarkt ist angedacht. Kontakt Sieben bis zehn Familien melden sich pro Woche als neue Mitglieder an. Der Andrang ist ungebrochen, weiß Roschek. Sie kennt jeden der 1600 Mitglieder persönlich und hat für jeden ein offenes Ohr. Die Leute können sich austauschen und gegenseitig aufbauen. Die freiwilligen Mitarbeiter sind zu 95 Prozent aus dem Kundenstock.



Sie packen in allen Bereichen kräftig mit an. Ob beim Verteilen von Lebensmittel, Lagerarbeiten oder Spenden sammeln. Unter dem Motto "Ware statt Bares" machten am Freitag Tafel-Mitarbeiter vor einem Supermarkt auf den Verein aufmerksam und baten um Lebensmittel-Spenden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren begeistert von der Resonanz. "Man merkt, dass die Leute helfen wollen", sagte eine Freiwillige.