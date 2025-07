Umstrukturierungen in der Diözese Eisenstadt

Eine der bedeutendsten Entscheidungen ist die Entpflichtung von Pfarrer Günther Kroiss aus gesundheitlichen Gründen. Er leitete bisher die Pfarren im Seelsorgeraum „An der Leitha“. Sein Nachfolger wird Martin Ninparampil, der bislang als Pfarrvikar in Eisenstadt tätig war und künftig auch die Leitung dieses Seelsorgeraumes übernimmt.

Darüber hinaus gibt es weitere Wechsel: Alex Joseph Vellapally wird Pfarrvikar in den Pfarren Andau, St. Andrä am Zicksee und Tadten, die den Seelsorgeraum „Heideboden“ bilden. Andreas Stipsits übernimmt eine Aushilfspriesterstelle in Eisenstadt-Oberberg, Eisenstadt-Kleinhöflein und im Dekanat Trausdorf.

Julian Anton Heissenberger, Pfarrvikar des Seelsorgeraumes „Via Pacis“, wird zusätzlich Advokat des Bischöflichen Diözesangerichts. Aus gesundheitlichen Gründen wird Hubert Anton Wieder als Pfarrer der Pfarren Rechnitz, Markt Neuhodis und Weiden b. R. entpflichtet und soll künftig im Dekanatskreis Nord mitwirken.