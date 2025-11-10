Friedhofsverkauf als Opernstoff: "Umgraben" entlarvt Dorfleben

Ein außergewöhnlicher Opernstoff sorgt in Oberwart bald für Aufmerksamkeit: Am 14. November feiert die neue burgenländische Kammeroper "Umgraben" im Offenen Haus Oberwart (OHO) ihre Uraufführung. Das Werk erzählt von Machtspielen, Amtsmissbrauch und menschlichen Abgründen – und das mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors.

Im Zentrum steht der fiktive Ort Umgraben, dessen Bürgermeister eigenmächtig beschlossen hat, den Friedhof samt Trauerhalle zu verkaufen. Statt Friedhof: Parkplatz und Wohnanlage Das Vorhaben soll Platz schaffen für einen Parkplatz, eine Wohnanlage und ein Fachmarktzentrum – ein Plan, der das Dorf in Aufruhr versetzt. Die Toten sollen weichen, die Lebenden geraten in Streit: Im Gasthaus fliegen die Fetzen, alte Geheimnisse kommen ans Licht, und schließlich mischen sich sogar himmlische Mächte in das Geschehen ein.

Die Textvorlage stammt von der burgenländischen Autorin Michaela Frühstück, die den satirischen Stoff pointiert und sprachlich präzise ausgearbeitet hat. Der international renommierte Komponist Klaus Lang hat daraus eine Kammeroper für drei Stimmen, Streichquartett, Holzbläser und Harmonium geschaffen. Regie führen Valentina Himmelbauer und Teresa Schmidt. "Umgraben" ist eine Kooperation von KIBu (Komponisten und Interpreten im Burgenland) und dem OHO. Neben der Premiere stehen zwei weitere Aufführungen auf dem Programm: am 15. November um 19.30 Uhr und am 16. November um 17 Uhr.

