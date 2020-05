Gute Noten für Fachhochschule Burgenland

Studenten schätzen die persönliche Atmosphäre und die Mensa am Campus. „Es gibt gute Nachrichten, was die Fachhochschulen in Pinkafeld und Eisenstadt betrifft“, sagt Geschäftsführer Georg Pehm. Er bezieht sich auf eine SORA-Umfrage, die im vergangenen Dezember durchgeführt wurde. 300 Burgenländer zwischen 16 und 40 Jahren wurden befragt. An der Umfrage beteiligten sich auch 636 der 1652 Studenten und 243 Lehrbeauftragte.

„Ich finde, dass die Fachhochschulen fürs Burgenland eine große Bereicherung sind“, sagt Franzi Steiger, Gastronomin in Eisenstadt. Sie liegt damit bei den 95 Prozent der Befragten, die sagen, die FH sei wichtig für das Burgenland und für die Ausbildung der Jugend. Auch 85 Prozent der Studenten haben über die Institution eine „sehr gute“ oder „ziemlich gute“ Meinung. „Ich kann mich über das Lehrangebot nicht beschweren und ich schätze vor allem die persönliche Atmosphäre“, sagt ein Student aus Graz, der sich wohlfühlt am Campus. „Nur“, meint der 22-Jährige, „für eine Landeshauptstadt tut sich sehr wenig.“